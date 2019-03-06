怕吳敦義去不了 國民黨：審慎考量是否復辦國共論壇

2019-03-06 17:46

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行中常會，國民黨大陸事務部及文傳會提供資料給中常會，提及因2017年以來，黨主席吳敦義受制於「國家機密保護法」的約束，按照過往時程，國共論壇已停辦2年。今年是否舉行國共論壇，將會謹慎考量。

國民黨今舉行中常會，國民黨發言人歐陽龍會後轉述，會中逐一討論在九合一大選違紀的69案黨紀處分案，通過68案開除、撤銷黨籍案，1案保留。大陸事務部及文傳會也在中常會上提供國民黨兩岸論述相關文字資料給中常委。

依據國民黨提供的資料，國民黨表示，蔡英文政府執政以來，兩岸並未維持和平穩定之發展。先前她更在專訪中對於如何處理兩岸關係，僅是一再表明反對「一國兩制」。吳敦義也已多次表明，習近平於元月2日發表的「告台灣同胞書」中所提「一國兩制」，僅是習對未來的期望，而非我們的共識。然而，蔡總統反對一國兩制、反對九二共識、反對一中各表等，卻始終提不出具體的兩岸主張，蔡英文應該更明確地告訴大家，她要將兩岸關係帶往何方？

國民黨指出，國民黨的兩岸政策基本立場一直都是：在中華民國憲法架構下，維持不統、不獨、不武的現狀，並且在「九二共識、一中各表」的基礎上，確保兩岸和平穩定發展，推動兩岸交流，恢復兩岸制度化協商，擴大交流層面。

在兩岸溝通部分，國民黨表示，國民黨自2005以來即定期舉行兩岸交流及協商，包括國共論壇、兩岸領導人會晤、兩黨對話交流、兩黨日常溝通機制、維護兩岸民眾權益機制、基層黨際交流等，透過制度化的安排，解決兩岸之間許多問題。

國民黨說，自2017年以來，國民黨主席受制於「國家機密保護法」的約束，按照過往時程，國共論壇已經停辦2年。今年是否舉行國共論壇，將會謹慎考量。未來，國民黨仍是戮力維持兩岸對話。

國民黨強調，國民黨仍會依據2005年「連胡五項願景」以及前總統馬英九8年主政期間的基本方針，持續推動各項有利於兩岸和平穩定發展的工作。主要工作就是強化國民黨處理中國事務的能力，提升台商服務中心的功能，使兩岸經商、就業、求學之民眾都可獲得保障。同時維護中華文化之發展，重新連結兩岸人民情感。國民黨堅決反對台獨，兩岸合作亦會尊重「九二共識、一中各表」的基礎，力求兩岸互利雙贏，在和平穩定發展的兩岸關係下使人民受惠。

歐陽龍說明，今年適逢選舉，民進黨也打算修「國家機密保護法」延長管制，加上國共論壇必須有很長的時間做前置作業，在吳敦義可能被限制訪中的情況下，國民黨堅持要有對等、尊嚴才會前往，現在沒有定調，對於國共論壇會審慎考量。

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