遭黨國迫害卻挺加害者？促轉會：受難家屬心理狀態複雜

2019-03-06 15:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣過去戒嚴長達38年，一些遭受黨國政府迫害的政治受難者，其家屬後代卻會力挺加害者政黨，甚至不認為應追究加害者責任，形成非常弔詭現象。促轉會委員提及，政治受難者家屬的心理狀態非常複雜，有一種案例是受難者家屬內心覺得要洗刷「家人是匪諜」罪名，必須更愛國，成為一個更好中國人，才能洗清汙名。

巴黎狄德羅大學心理病理暨精神分析學博士、促轉會委員彭仁郁受訪表示，促轉會積極推動政治暴力創傷心理療癒工作，受難者或家屬二代心理其實相當多元複雜，有些人談及傷痛宛如回到童年，更有家屬一生避談，還有想成為比成為更好中國人的。

彭仁郁指出，有二二八家屬向促轉會訴說，「心裡都有一個大洞，多年來都沒辦法能夠把洞補滿」。這顯示出二二八事件經過70幾年，家屬心中仍那麼痛，只要一談到失去父親、母親，整個人狀態彷彿回到小時候。

彭仁郁談及，大家以為那麼多年時間過去，現在好像好好的，其實「創傷記憶」像是一個蛹，「創傷記憶」會將傷口停留在某個時間點，宛如是時間凍結。

她舉例，如果談及事情是發生在受難者家屬身上，例如12歲時親眼看見父親在家被軍警帶走，之後再也沒有回來，事後回憶談及失去父親的往事，那傷口及痛楚如同昨日重現，往事歷歷在目，「某一個部分還卡在當年那一個時間點，沒有移動」。

彭仁郁分析，這是政治創傷很特殊現象，當一個人不願講到過去傷痕，很可能是知道自己會回到過去狀態，「年齡是70歲的人，看起來就是會像是小孩子！」

此外，還有一個二二八受難者家屬目前已80幾歲，當時人告知促轉會「我一輩子都在憂鬱狀態」，家人直到去年才知道他很憂鬱，而且直到台灣政黨輪替後，才開始敢講一點點當年往事，並非每一個受難者都願意向家人訴說傷痛記憶。

彭仁郁提及，受難家庭成員會以為家人知道自己在受苦，可是又擔心訴說痛苦對方會難過，最後以至於都不講，變成每個人都處於「孤島狀態」，會擔心情緒張力太可怕，一說出來不僅是自己垮掉，連家人都沒辦法承受，所以乾脆都不講。

彭仁郁分析，一旦都不講後，政治暴力創傷還是會存在，當發生其他事情與家人意見不合時，也會一併連帶爆發，明明痛的原因不是過去那件事，就是會用這種方式發洩，嚴重一點還會導致家庭失和。

彭仁郁說，許多政治受難者及家屬長期承受外界「汙名化」，甚至貼標籤說他們死要錢，還有更多的二二八事件及白色恐怖受難者家屬二代，在求學過程中會被老師、同儕公開取笑、質疑「家人是匪諜」。

她指出，還有一些案例是，往往他們內心會感覺，「我有一個壞的爸爸，所以我要奮發圖強，變成一個更好的中國人，變成更愛國小孩，才能夠洗清汙名！」

她強調，這是非常複雜的心理狀態，直到最近社會氛圍開放後，仍有許多受難者及家屬沒辦法好好訴求被迫害故事，有家屬認為即便講了一百次，別人還是不懂，所以促轉會要進行心理療癒工作，讓受難者及家屬知道，國家願投注資源，讓他們重新與國家產生連結。

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