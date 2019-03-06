三重立委補選政見發表會 余天：年紀不是問題

2019-03-06 11:44

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區（三重）立委補選今舉行公辦電視政見發表會，民進黨候選人余天表示，「雖然老婆一直罵我又老又窮，但年紀不是問題、能力才是問題。」同時點出「監視器、毒品、酒駕、托幼、托老、停車和都更等問題。」

余天指出，「我當過第7屆立法委員、民進黨中執委、2屆新北民進黨主委、全國主委聯誼會會長，經常可以到民進黨中央黨部開中常會，將基層聲音帶給中央了解。」

他表示，這次最大的政見就是「傾聽民意、滿足民意 」，並提出「三安城市：安全、安心、安居」為主要目標。其中，監視器、毒品氾濫及酒駕都是重大問題，過去機器壞掉要申請修復很困難，若進到立法院必須爭取經費，因為監視器對嚇阻犯罪最有效；毒品和酒駕則應加速推動司法改革，爭取嚴懲。

余天指出，不少民眾跟他說小孩要到私立幼稚園太貴，公立的又要排很久，加上老人照護，托幼、托老也是一大問題。他認為，「三重很多學校教室空下來，可以找大學生來兼照顧小孩，這些學生也可以兼賺外快」，至於老人問題會配合蔡英文總統的長照2.0，向中央爭取經費，到三重進行托老政策。

此外，余天也表示，「很多民眾反應停車不方便，三重摩托車特別多、巷道又窄，如果地震稍微大一點或發生火災，消防車怎麼進去？停車可以利用比較閒置的空間做停車場。」

而談到都更，余天也說，「三重算是很老的社區，有3分之1以上都是老房子，除了地震危險、老人爬樓梯也不方便」，建議可以用公辦都更，如果國有財產局三重有這些地方，可以先蓋社會公宅，除了便利都更，未來也可以讓比較沒錢的年輕人來租。

最後，余天也說道，「三重就像台灣的縮影，美食也很多，可以利用三重美食特色，讓觀光客不用全台跑透透。」

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