黨中央徵召韓選總統？ 馬英九：全力支持初選出線者

2019-03-06 10:40

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨上午舉行「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典，黨主席吳敦義邀集前總統馬英九及有意參選總統的前立法院長王金平、前新北市長朱立倫等「太陽」齊聚一堂，被問到黨中央可能徵召高雄市長韓國瑜？馬英九回應，沒看到具體作法，但支持所有優秀黨員參選，一旦提名人出線，就會全力支持那個人。

被問到是否決定支持朱立倫選總統？馬英九四兩撥千斤說，國民黨已準備進入初選階段，所有優秀黨員參選，他都支持且祝福；對於黨中央不排除徵召韓國瑜，馬表示，目前沒看到具體狀況需要評論，但優秀黨員參選都會支持，一旦提名人出線，就會全力支持他。

對於王金平希望展開「馬王二會」，馬英九表示，到現在為止還沒接到他的明示。至於媒體問及吳敦義不分區第一名不排除列馬英九，馬回：「我沒有聽過。」

黨內各大要角上午先在黨部會客室集合，才一起下樓參拜，王金平到場時一一和在場的副主席郝龍斌、前主席吳伯雄、連戰，以及馬英九握手，最後在馬英九身邊坐下，兩人還稍做交談；最後抵達的朱立倫，也特別與王金平握手致意。

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