建商反對「實價登錄2.0」揭露門牌 立委籲修法遏止炒作預售屋

2019-03-06 10:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣房市資訊不透明積弊已久，有建商反對台灣房市透明化的修法，民進黨立委吳玉琴今日召開「支持實價登錄2.0修法」記者會，呼籲立法院應盡速排審，並強調預售屋也應納入即時實價登錄。

台灣在2011年通過「地政士法、平均地權條例、不動產經紀業管理條例」實價登錄三法，邁出台灣房市透明化第一步。去年5月政院送入立法院待審的「實價登錄2.0」地政三法修法，因建商與代銷業者反對，傳出資訊揭露將採區段化、去識別化呈現，且預售屋未被有效納入。

吳玉琴指出，針對「實價登錄2.0」修法，希望立法院盡快排審，自實際登錄上路以來，累積查詢件數190萬件，瀏覽人數高達1億多人，可見實價登錄數據深受消費者參考。

吳玉琴提及，但當年立法時有一重大缺陷，對預售屋部分沒有做實價登錄，預售屋往往蓋全部賣完後才做實價登錄，等於時程晚2年至3年以上，對消費者而言看到的價格，也是落差了數年以上無法反映真實行情。

「希望透過修法加以補強！」吳玉琴強調，行政院所提草案版本有包含這部分，但現在又傳出一種聲音說，實價登錄若把門牌號碼顯示出來，會有隱私個資問題，但這種說法早在過去立法時就有，但實價登錄上路根本無關有人個資被揭露問題。

吳玉琴說，現在所揭露的僅是區段，並非實際房屋門牌，必須修法改善，讓門牌資訊充分揭露。關於預售屋部分，日前通過的「都市更新條例」規定，未拆除或遷移前不得預售，這是對消費者有保障的立法。

吳玉琴認為，基於同樣原則，未來預售屋的實價登錄也必須即時，不能預售屋價格交易永遠不透明，消費者完全不知道是否買貴，資訊被建商及代銷業者掌握及炒作，希望透過「實價登錄2.0修法」，強化實價登錄資訊，讓台灣的房價更健康透明。

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