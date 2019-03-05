NHK追查蘇啟誠案與假新聞 學者：凸顯台灣人膚淺與輕慢

2019-03-05 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕前駐大阪辦事處處長蘇啟誠在去年9月中輕生，日本放送協會（NHK）花了半年採訪，4日晚間以半小時的新聞特集進行報導。對此，師大政研所教授范世平感嘆，台灣早就沒人提蘇啟誠了，日本卻還關心，「凸顯日本人的深入與用心，也反射台灣人的膚淺與輕慢」。

為了追查蘇啟誠輕生的原因，日本NHK特別花了半年，採訪東京、大阪、沖繩及台灣等地相關人士，製作新聞特集「失控假新聞，駐日外交官為何輕生及我們的教訓」，以蘇啟誠之死為鑑對假消息的肆虐提出警訊。

「台灣社會的盲從與淺碟竟然要靠NHK來點醒。」對此，范世平在臉書表示，不到半年，台灣早就沒人提蘇啟誠了，日本卻還關心，這凸顯台灣人的喜新厭舊，只對新消息感興趣，過幾天就成舊聞而沒人聞問。

范世平說，日本為了台灣一個悲劇花了半年走訪各地的調查，用半小時節目詳盡分析，台灣自己卻做不到，這是台灣媒體的悲哀。「更凸顯日本人的深入與用心，也反射台灣人的膚淺與輕慢，任何事不願意下功夫，只想用小成本獲大利益。」

他也認為，NHK這個節目凸顯台灣社會的淺碟，人云亦云，假消息充斥，人們缺乏判斷能力；反對黨為了政治利益盲目批判，政治惡鬥，「因此，自亂陣腳，是台灣最大的危機，也是中共最好的突破口」。

范世平更質疑，名嘴黃暐瀚在接受NHK訪問時坦承，在追求收視率的情況下一切必須搶快，根本沒有時間查證，但為了收視率，犧牲了一位優秀的外交官，有人出來向家屬道歉嗎？

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