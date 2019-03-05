有亮點！周錫瑋也有正妹學姐助陣

2019-03-05 14:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕政壇颳起「學姐」風潮，宣布投入2020總統大選國民黨初選的前台北縣長周錫瑋，也有一位正妹「學姐」張聖訢助陣，今天首度亮相。周錫瑋受訪時，她站在一旁幫忙錄音，笑容靦腆、氣質出眾，瞬間成為全場「嬌點」，被暱稱為「虎哥（周錫瑋外號）學姐」，即日起擔任新聞聯絡人，未來將培訓為副發言人。

1990年出生的張聖訢，畢業於銘傳大學數位媒體設計學系，過去是銘傳大學「金釵隊」（已更名親善服務隊）一員，曾參加2011年與2012年國慶大典，負責接待貴賓，熟悉國際禮儀，目前是台灣美交流發展協會理事長，並擔任國際美學講師。

張聖訢說，她和周錫瑋的小兒子是就讀光仁中學時期的同學，從前就知道同學的父親是台北縣長，但私底下她都稱周錫瑋「周爸爸」，比較有親切感。

原本在台灣美交流發展協會從事平面設計工作的張聖訢，3月起轉換跑道到周錫瑋辦公室擔任秘書，今天是上工第2天，工作內容包括臉書小編、新聞聯繫及文案發想等，未來將培訓成為競選團隊副發言人。

張聖訢表示，現在的年輕人對政治比較冷感、不了解，她過去經常關注社會議題，但對於政治圈生態還在熟悉階段，希望可以勝任幕僚的工作，並且做得很好。

張聖訢說，「訢」字比較罕見，清朝咸豐皇帝的弟弟、恭親王奕訢也用這個字，「訢」是「欣」的古字，有禮物的意思，所以自己的名字代表「聖誕禮物」，自我介紹時容易讓人留下深刻印象。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/