台中市客委會主委懸缺 外傳將由中央大學副教授江俊龍接掌

2019-03-05 14:10

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕上任兩個多月，台中市政府多個局處長目前仍為代理，其中，客委會主委外傳因派系推薦人選擺不平，才由現任主秘鄭育麟代理，盧秀燕對此表示，因客委會主委除需考量品格、專業、經驗及服務熱忱外，在地認同很重要，目前已進行中，很快就會知道。據了解，在眾多爭取者中現任中央大學客家語文暨及社會科學系副教授江俊龍，出線機會大。

台中市長盧秀燕上任後，文化局長、客委會及研考會主委等至今仍為「代理」，其中，客委會主委，據了解，派系等各方人馬積極爭取，連客委會內部員工也有多人想出線，盧秀燕原有意讓擔任其東勢區後援會總幹事的陳乙升擔任，但陳乙升從事建築業，認為擔任客委會主委要接受市議員等質詢，還是從商比較自在而捥拒。

據指出，盧秀燕屬意現任中央大學客家語文暨社會科學學系副教授江俊龍出任台中市客委會主委。江俊龍為東勢人，擁有中正大學中國文學研究所博士學歷，因在多所大學任教，所以要借調擔任主委，相關手續比較繁瑣，才至今未上任。

針對客委會主委懸缺，盧秀燕今天到東勢泰安宮參拜還願，接受媒體訪問時表示，從首長及副市長，其都是以對台中市發展最好的方式來任命，也受到外界好評，客委會主委當然也不例外，並未受到外界的其他牽扯，但客委會與原住民事委員會比較特殊的地方，是要尊重在地的鄉親，與一般首長只看專業操守或經驗不一樣，必需在地認同及要有客家淵源，這個很重要。

盧秀燕表示，台中市客委會主委人選會有好的安排，目前已在進行中，很快就會知道，請大家拭目以待。

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