同婚專法逕付二讀 幸福盟控告蘇貞昌瀆職

2019-03-05 11:16

〔記者黃捷／台北報導〕同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」今逕付二讀，反同婚團體下一代幸福聯盟（簡稱幸福盟）認為該法律違反公投民意，在曾獻瑩、游信義的帶領下至台北地檢署按鈴，控告行政院長蘇貞昌瀆職，並呼籲政府應謙卑改過、尊重民意。

曾獻瑩指出，去年公投第10案結果已將婚姻限定在一男一女，行政院卻未送出民法修正案，反而通過專法讓同性婚姻準用民法婚姻規定，院長蘇貞昌因廢弛職務，致765多萬的公民投票意志未能旅行，使人民對公投制度的信心蕩然無存，因而提起瀆職告訴。

曾並說，公投第12案「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」得到640萬同意票，「司法院釋字第748號解釋施行法」卻大量準用民法婚姻規定，嚴重違反民意。

曾表示，今年5月24日同婚釋憲滿2年，屆時執政黨若沒有相關法律保障同性共同生活，同志可依民法規定「登記」婚姻，將與公投第10案結果發生衝突，對於即將面臨的憲政危機，執政黨將負最大責任，也將影響2020大選。

游信義也發聲明，希望蘇貞昌院長接見幸福盟，當面傾聽人民真實的聲音，他身為公投第10案領銜人，我有義務及責任貫徹765萬人民的決定，呼籲行政院盡速回應。

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