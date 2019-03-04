南市議會無盟籲黃偉哲房屋稅凍漲勿跳票 市府：須合法無關跳票

2019-03-04 17:46

〔記者蔡文居／台南報導〕南市議會無黨聯盟今天下午召開記者會，呼籲中央體恤百姓稅賦重，支持南市凍漲房屋稅。無盟黨團並要求市長黃偉哲應兌現競選承諾，今年就應凍漲，不要讓第一張競選支票一開出就跳票。

市府財稅局長陳柏誠表示，市長對凍漲房屋稅一事均抱持著在法理可行的情況下，願努力來做，不管是凍漲或退稅。所以市府才要詢問中央公告未滿3年能否馬上凍漲，市府在上次議會臨時會還未結束時，就已先發文給財政部，市府也很快來進行，目前中央還沒回文。

他表示，就市府了解，這在法令上應不可行，但市府也很有誠意，特別再來詢問財政部。這無關跳票，因為凍漲必須在合法的情況下來進行，如果不合法，也沒能力來做，市長也不可能去做非法的事，所謂「跳票」是連做都不做，但實際上，市府每天都在處理這問題，何況市長要凍漲也強調要在合法的前題下，因此沒有跳不跳票的問題。

無黨團結聯盟總召林阳乙、副總召杜素吟、蔡秋蘭、吳禹寰與無黨聯盟發言人周奕齊等議員強調，房屋稅屬於地方稅，調整漲跌幅度決定權也在地方政府身上，當初前市長賴清德決定調漲時，也沒有先跟上級中央財政部請示，何以現在要凍漲，卻要讓中央來決定呢？

林阳乙表示，108年的房屋稅即將在5月開徵，目前稅捐單位已在做稅籍的整理及稅金的核算的前置作業，預計全市67多萬戶稅單將在4月20日全部寄出。但面對有11多萬戶今年面臨加稅到81％的困境，市長黃偉哲應兌現選前承諾立即凍漲，不要將權責推給中央。

無盟發言人周奕齊則砲轟黃偉哲沒魄力，房屋稅漲跌的調整權在地方，他現在是市長，不是立委，若自己沒擔當，就回去當立委，不要將問題踢給財政部，希望黃偉哲說到就要做到，不要當放羊的市長。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/