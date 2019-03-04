屏東台灣燈會花5億太多？這些藍營縣市被爆全超過

2019-03-04 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕屏東2019台灣燈會昨（3）日晚間圓滿落幕，累計共1339萬人次到場觀賞，台灣燈會辦公室主任黃建嘉先前表示，總花費為5億元，卻被高雄市長韓國瑜的粉絲們質疑花太多，現有網友舉出多個藍營執政縣市的燈會花費，全部都超過5億元。

根據《中時電子報》報導，不公開的臉書社團「韓國瑜後援會」有韓粉發文宣稱，高雄燈會花費1800萬元有409萬參觀人次，相比之下，預算僅有台灣燈會的3.6％，但參觀人次卻有屏東的33％，韓粉們認為高雄燈會的CP值較高。

有民眾在臉書公開社團「彰化人大小事」貼出資料反擊，2010年的嘉義市長黃敏惠舉辦燈會花費6.5億元、2011年的苗栗縣長劉政鴻舉辦燈會花費5億元、2012年彰化縣長卓伯源舉辦燈會花費5.8億元、2013年新竹縣長邱鏡淳舉辦燈會花費7.3億元，這些國民黨籍縣市長執政下舉辦的台灣燈會花費均超過此次廣受好評的2019台灣燈會。

該網友認為，燈會預算是其次，重要的是能為地方產生多少經濟效益。面對韓粉的批評，他寫道「高雄參觀人次409萬人，附近商家攤販這樣就高潮了喔？反觀屏東參觀人次1232萬人，附近店家攤商才是發大財」，屏東燈會此次堪比法國凱旋門、美國自由女神像與日本東京鐵塔，成功帶來觀光財。

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