「是否涉及強制人類器官移植」吳祥輝寫信給AIT要求注意柯P有無說謊

2019-03-04 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕蝴蝶蘭文創負責人、《屠殺》中文版的出版者吳祥輝，今（4日）在臉書PO出給美國在台協會台北辦事處長酈英傑的一封信，直指台北市長柯文哲近日就要出訪美國，但在申請簽證時的安全及背景資訊（Security and Background Information）應有一條是「你是否曾經直接涉及強制人類器官或人體組織移植」，希望美國在台協會能夠注意柯P有無說謊。

吳祥輝於信中表示，美簽DS-160表格規範的安全及背景資訊第11題，就是詢問申請者是否曾經直接涉及強制人類器官或人體組織移植，因此他想向酈英傑詢問，柯P先前在2016年3月赴美時，是否已回答過這一題？是否當時的回答是「NO」？若真是如此，是否已構成了欺騙美國政府？

吳祥輝說，美籍國際人權調查作家葛特曼（Ethan Gutmann）於《屠殺》（The Slaughter）一書中，對柯文哲做過專訪，並在出版前經由柯P確認內文無誤，從中可以看到柯文哲「涉及中國活摘器官產業的程度顯然相當深入。」

吳祥輝表示，葛特曼於2018年10月在台北的國際記者會中，明確表達出柯P在中國活摘器官的產業中，扮演了3個重要角色。第一個角色就是讓台灣人前往中國進行器官移植旅遊的仲介，第二則是葉克膜的推銷員，第三為教導如何使用葉克膜的教師。

吳祥輝說，柯文哲將葉克膜創新地應用在器官移植手術上，而葉克膜的濫用是中國活摘器官產業鏈的關鍵技術，無疑助長中國的活摘器官產業。更有甚者，這樣的犯罪嫌疑不只發生在中國，也發生在台灣的「無心跳器官捐贈」，目前台灣當局都在調查中。

相關連結請見：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/