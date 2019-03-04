網友側寫拱韓國瑜心態 直言藍、綠都好噁心

2019-03-04 09:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕網友isaluku （山本君）在ptt發文側寫各陣營拱韓國瑜心態，形容藍營立委以當選最重要、藍營群眾以能贏最重要、統派媒體炒熱最重要、綠營全體則是幸災樂禍看戲中，他認為每一個心態、都非常噁心啦。

山本君指出，藍營立委想要一個最強的母雞，能帶著大家衝，至於資歷還有程序還有這個人到底夠不夠格當總統不重要，重點是他夠紅就好，自己要當選最重要。

藍營群眾想法，要教訓民進黨當然要選一個最強的，四個太陽又是過氣人物沒辦法期待，能贏最重要。

統派媒體觀點，終於出現一個救世主、一個收視率的王，拚命炒熱他最重要，選總統不太可能，但是在塵埃落定之前，要盡量能撈就撈，他的九二共識是一中各表，對岸不接受，這個沒關係，就避重就輕都不講、都不談就好。

綠營全體則是幸災樂禍看戲中，看看你們怎麼玩，國民黨平常就內鬥的亂七八糟了，現在韓加進去更精彩，如果他真的出線就打他落跑，現在狀況則是三不五時弄他一下，他越打越紅是不是？反過來利用這一點把他打紅，又可以打擊四個太陽又可以打壓柯，有利用價值！

鄉民對此文多表認同，各種回應包括「非常同意」、「中肯」、「和暐瀚講得差不多」 、「可惜韓的粉絲群太極端，容不下一點點對韓的檢驗」、「黨內互打真的很厲害」。

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