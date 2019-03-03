小英受《產經》專訪籲日對話 林濁水發表47字看法

2019-03-03 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕日本《產經新聞》2日頭版刊登蔡英文總統的獨家專訪，蔡英文提到希望在安全保障問題和網路攻擊等議題上與日本政府直接對話，盼與日方合抗中國威脅；民進黨新潮流派系大老林濁水對此發表47字的個人看法。

《產經新聞》報導表明，蔡總統是在二二八追悼紀念儀式後接受專訪，她第一次呼籲日方直接對話，日台間並無外交關係，目前的安保對話僅止於民間、學術層級。蔡認為，同樣位於東亞的台灣和日本，目前均面對著相同的中國威脅，提高安保對話層級非常重要。

林濁水今（3）日在臉書上用47字提到：「以日本人小心龜毛的個性，如果要建立台日安保關係，總統用公開喚話的方法啟動，是很好推動的方式嗎？」言下之意引發外界討論，有網友在留言區表示「又如何？我倒是覺得日本媒體想什麼問什麼，日本媒體很棒」、「喊話方式，是目前可用最佳宣傳方式」，但也有網友認為「沒先私下討論交換意見，就公開會讓日方感到唐突」。

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林濁水臉書傳送門

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