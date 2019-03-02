柯P大發工業區座談 私人行程媒體卻都知道

2019-03-02 18:03

〔記者洪定宏／高雄報導〕台北市長柯文哲今天在高雄的最後一個行程，是跟大發工業區廠商聯誼會理監事座談，下午一點多，就有媒體在工業區的上鎧鋼鐵公司等候，但北市府研考會主委余家哲宣稱「這是私人行程，沒有發採訪通知」，媒體打臉說：「如果不是市府或幕僚告知，媒體怎會知道？」質疑柯P團隊內部聯繫有矛盾現象。

柯文哲原訂2點抵達，卻遲到近半個小時，臉色看似凝重，沒有停下腳步接受媒體採訪；與約10位企業主交換名片後，進入會議室就座，低頭閱讀簡報資料，偶爾才抬頭讓媒體拍照，隨即展開閉門會議。

約40分鐘後，柯文哲參觀鋼鐵公司，與企業主一一合照，就是不願意停下腳步接受媒體採訪，但聽到媒體詢問總統大選，他立刻顯露不耐煩的表情，並「厚」了一聲，也不願回應「有無感受南部鄉親的熱情」等問題，隨即上車離開。

台北市政府副發言人黃瀞瑩則表示，下午的座談會是私人行程，台北市府方面確實沒有發出採訪通知，並無內部矛盾問題。

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