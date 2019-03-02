陳宜民轉戰區域立委 明邀朱立倫、張善政站台

2019-03-02 15:29

〔記者陳昀／台北報導〕醫學博士背景的國民黨不分區立委陳宜民，決定轉戰區域立委、投入高雄市第九選區（鳳山），競選總部明天上午成立，也邀集要角逐總統的前新北市長朱立倫、前行政院長張善政等人站台，陳宜民說，去年高雄市長初選後他擔任韓國瑜發言人，現在要替大高雄多爭取一席立委，「讓韓市長好做事」。

陳宜民的競選總部明天上午11時將在鳳山區三民路85號成立，邀來朱立倫、張善政，高雄市副市長李四川也將帶市府團隊前往力挺。

陳宜民表示，2016年4月他在鳳山成立服務處後，不曾拒絕任何一件請託案，即使是困難的旗山大溝頂太平商場拆遷案、鳳山鐵路地下化拆遷案、紅毛港商家因遷村利益受損案，從土地正義到一般性案件都竭盡所能的協助，也因此被前高雄市長陳菊提出訴訟，但他仍要求自己，用誠懇務實的態度面對每一件人民的請託，在國會也從未缺席任何會議。

陳宜民說，過去他在高醫擔任副校長，人生大半時間不是唸書、做實驗，當醫生、教書，就是出國開會，是前國民黨主席朱立倫提名他擔任不分區立委成為「政治實習生」，過去3年來，他提出的法案， 如妨礙急救的刑責提高已三讀通過；一定薪資以下工作禁止面議，今年1月1號也已上路。

陳宜民表示，為了大高雄的發展與經濟的復甦，去年他也參與高雄市長初選，但在韓國瑜取勝後，他立即兌現君子之爭的承諾，全力支持韓國瑜，並擔任其發言人，為他地毯式的走遍菜市場與每一個高雄的鄉鎮，如今決定轉戰區域立委，讓中央重視地方發展的需求，也讓韓國瑜市長好做事，為鳳山地區的鄉親謀福利、爭權利。

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