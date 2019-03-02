柯P帶佩琪屏東吃草莓 邀獨家「藍眼淚」劇場台北演出

2019-03-02 14:48

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台北市長柯文哲昨天偕夫人陳佩琪南下屏東參加台灣燈會，今天更特別安排到屏東新型農業技術公司參訪，先後到向陽公司、芝林公司參觀，陳佩琪展現十足親和力，與太陽光電農場業者現摘生菜品嚐，柯文哲則對螢光魚、藍眼淚等培育養殖技術感興趣，力邀業者到台北舉辦首場獨家的藍眼淚劇場。

向陽結合太陽能系統設置、光電溫室設計、有機蔬果栽培、運銷，透過系統化的設施，配合季節生產計畫，讓農作物能克服災害，柯今天首站參訪行程，由向陽公司董事長陳貴光親自解說，陳佩琪一路認真聽講，跟著業者現摘草莓、生菜並當場品嚐，對農場種的有機蔬菜讚不絕口。

隨後柯團隊再到芝林公司參觀，業者林育禾曾獲10大傑出漁民，其研發成果更為台灣奠定螢光觀賞魚在世界領先的地位，今天帶著柯團隊認識螢光魚技術，並拿出實驗室培育繁殖的「藍眼淚」，現場表演經過擾動而出現藍色絢麗光芒，讓柯相當驚艷。

柯文哲表示，台灣寵物市場在狗、貓之後就屬觀賞魚市場最大，且台灣養殖技術全球知名，非常值得發展；柯除了與業者分享，探討是否能將螢光技術運用在大型錦鯉，搶佔日本市場，他也對業者外銷角蛙驚訝，當場也要求市府隨行人員留下聯絡方式，希望未來找適合的節日與業者合作。

業者林育禾說，芝林團隊的螢光魚技術已近20年，藍眼淚是看過導演李安的電影「少年Pi」後有了靈感，開始與團隊進行研發，現在已有穩定的培養繁殖技術，近年特別規劃「劇場」演出，讓藍眼淚能隨著音樂向藝術家一樣表演，透過演出也同步申請智慧財產專利保護技術成果，柯市長聞訊後直說「這個一定很有賣點！」當場邀約首場發佈會到台北，團隊相當期待這樣的合作。

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