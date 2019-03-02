開戰能堅持多久？ 軍方發感性影片「因為愛，沒有極限」

2019-03-02 13:32

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對台文攻武嚇不斷，更多次用挑釁方式宣揚國威，對此，國軍今日稍早公布一支影片，改採感性調性，除提及一江山島指揮官王生明少將、大萬艦救難長李遠華上尉、空軍上校莊倍源捨身救人、救國事蹟，更回應近期外界對於國軍戰時能「堅持多久」的疑問。該影片稱「因為愛，我們守護家園的努力和決心沒有極限」。

國軍此影片是由新成立的「心《讚》團隊」，製播「因為愛-決心沒有期限」，國防部表示，為強調國軍「不求戰、不畏戰」的理念，這支影片以愛為主軸，採用軟性手法，呈現軍人建軍備戰的剛性議題，藉以表達國軍維護區域和平與四處挑釁的共軍的反差。

該影片透過手繪漫畫、歷史畫面與國軍演訓紀實三種元素表達，由父母、子女與情侶間的小愛，勾畫出國軍對國家的大愛。另也提及率眾死守一江山島的王生明少將、躍入海中救同袍的大萬艦救難長李遠華上尉、為換取民眾安全而放棄跳傘的莊倍源上校事蹟，國防部表示，這印證國軍始終把國家安全與人民福祉當做第一要務，而這份愛是沒有期限的概念。

國防部表示，中共明顯升高對我敵意，不但進行全方位打壓，更以直接和間接方式，對我國進行文攻武嚇。但國軍是仁義之師，為了守護家園，24小時不分晝夜堅守崗位，捍衛國土的決心，未曾鬆懈。面對敵人的挑釁與威脅，我們絕不畏懼和怯懦，因爲有愛，國軍守護家園的決心更堅定。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/