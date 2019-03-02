舊金山中華總會館撤我國旗 纏訟6年法院判須掛回

2019-03-02 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕位於美國舊金山的中華總會館，在2013年將中華民國國旗撤除，引起當時僑界議論紛紛。由於撤旗程序疑有不公，正反方為此對簿公堂。美加州高等法院在2016年宣判須將國旗掛回後，再於近日做出最終判決，維持原判。

中華總會館在2013年5月的會議中，以不記名投票方式決定是否撤除國旗，最終以1票之差贊成通過。消息傳出後，中華總會館七大僑團之一的肇慶總會館，三位商董周達昌、關宗魯、張耀廷向加州高院提起訴訟，認為此一決議違反章程。

舊金山高等法院當時的判決書中指出，舊金山中華總會館的撤旗決定確實違反章程，應將中華民國國旗歸放原位。但這個結果只是初步判決，若有異議的話可在收到判決書的15天內提出。

《蘋果日報》報導，僑委會指出，全案纏訟6年後，美加州高等法院初判暨上訴法庭終結判決勝訴，須將中華民國國旗掛回。僑委會感謝肇慶總會館為維護國旗固有的歷史地位而努力，肯定海外傳統僑界對中華民國的支持；肇慶總會館也在日前召開記者會，肯定法官判決。

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