獨家》東吳學生會申請平反黃爾璇遭政治迫害 促轉會著手調查

2019-03-02 12:11

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨創黨時期首任秘書長黃爾璇於2月9日過世，學者出身的黃爾璇，1983年在東吳大學政治系任教時突遭解聘，據悉，關於這件政治迫害，東吳政治系系學生會日前已向促轉會申請，要替黃爾璇平反，並要求促轉會調查當年校園類似政治迫害事件，對此，促轉會決定立案調查。

黃爾璇當年遭解聘的政治迫害事件，也引發蔡英文總統的關切。蔡總統2月24日出席黃爾璇公祭典禮並親頒褒揚令時，肯定黃爾璇對台灣民主的貢獻與付出，指黃爾璇生前對當年爭取民主，遭到污名解聘一事耿耿於懷，她會向促轉會轉達黃家人的心願。

不過，促轉會委員透露，促轉會經初步檢視現有官方檔案，發現有關當年東吳大學政治系事件的資料很少，鑑於調查資料不足，促轉會將向東吳校方調閱相關檔案。

黃爾璇當年在東吳政治系擔任專任教授時，因教學時對現狀的分析暴露出政治體制若干不合理之處，加上與黨外人士往來密切，逐漸遭情治單位鎖定監控。

1983年黃爾璇突遭解聘，東吳校方不續聘的理由雖然從未正式公佈過，但一般認為與1982年11月9日東吳政治系學會舉辦台北市議會旁聽黨外議員質詢有關。這場活動黃爾璇根本沒有出席，卻意外成為解聘他的導火線。

對於東吳政治系學會到市議會旁聽黨外議員質詢，當時在日月潭舉辦的另一場座談會上，教育部督學孔服榮在發表專題演講時指控黨外人士透過大學搞學生運動，並特別提及東吳政治系教授黃爾璇帶領學生到台北市議會旁聽黨外議員質詢，透過學術活動從事學生運動。黃爾璇事後知悉後感到很訝異，並託人向孔服榮強調「絕無此事」。

市議會旁聽黨外議員質詢事件後，東吳大學的黑函滿天飛，抨擊校內有台獨份子，黑函並直接攻擊黃爾璇。隔年時任東吳大學校長端木愷還曾找黃爾璇等人安慰對方說：「最近學校風風雨雨，可是你們放心，你們就安心教書，絕對不會有什麼問題！」。

然而，不久之後，黃爾璇就被解聘，校方還寫了一封語氣委婉的信向他說，學校經營困難，不敢耽誤黃先生的前程。在當年的肅殺氣氛下，東吳校方雖然保住了政治系，政治系2班最後減為一班，黃爾璇卻因此被犧牲。

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