陳筱諭猛打「阿扁牌」 賴清德：一貫主張特赦

2019-03-02 11:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區立委補選戰況激烈，有「最強村姑」之稱的無黨籍候選人陳筱諭，猛打「阿扁牌」，甚至掛出特赦的看板，前行政院長賴清德今天表示，他在市長、院長任內，面對質詢，都一貫主張阿扁前總統應該特赦，並未改變，這次補選已呈現藍綠對決，不能再分裂，籲請鄉親支持民進黨候選人郭國文，協助帶動地方發展，也有機會解決包含阿扁在內的各種問題。

賴清德第6度陪同郭國文在基層掃街，今天的行程在安定區的保安宮與善化區的慶安宮，隨後到市場、牛墟拜票，獲得熱情支持者的歡迎。

面對媒體的詢問，賴清德表示，阿扁前總統是台南傑出子弟，在建設上也有很多貢獻，情感與政績，都深獲鄉親認同，因此遭遇不公平審判時，地方父老都會非常憤慨。

賴清德強調，之前在市議會，甚至立法院面對質詢時，都公開講過阿扁應該特赦，一樣的立場，但他指出，這場補選很重要，攸關台灣未來發展與進步，郭國文當選，可以捍衛主權、爭取建設，不讓民進黨氣勢一洩千里，能夠重新再站起來。

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