軍方實彈射擊訓練年捐3.66億...這縣市影響最大拿最多

2019-03-01 16:03

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應戰備訓練需要，軍方在全國各縣市實施實彈射擊及各項作戰訓練，基於影響地方居民安全等考量，軍方也向受影響的縣市提出金額捐助，今年度的金額達到3億6600萬元，以藉此改善主要武器訓場周圍人民生活相關設施，增進居民福祉。

軍方官員今天指出，用軍種捐助金額計算，以陸軍的2億1800萬元居冠，空軍的1億1000萬元居次；若以獲捐助的縣市金額計算，則以屏東縣的9600萬元最多，台南市的4000萬元位居第二。

國防部日前宣佈今年漢光演習期間將實施「聯合反登陸作戰」實彈演習，將在5月30日於屏東滿豐射擊場實施。

軍方官員今天指出，部隊需要訓練，紮實的訓練就要進行實彈射擊，但三軍部隊的實彈射擊訓練，往往會影響到周遭居民的生命安全及居住品質，加上台灣人口稠密，影響程度也更加提高，軍方因此在每年度國防預算中，由陸海空軍司令部以及國防部軍備局，編列捐助經費給受影響的縣市。

根據108年度國防部公開預算顯示，獲捐助金額最多的縣市為屏東縣（含指定捐助給車城及恆春等特定鄉鎮），一年總計達到9600萬元，但也因此凸顯屏東縣是受國軍實彈影響最大縣市的現況。

官員說，屏東縣境內有三軍聯訓基地，以及滿豐射擊場與防砲射擊訓練中心等等，基地幾乎全年都有受訓部隊進駐訓練，不時傳出會有因彈射造成的流彈誤射事件，軍方則是用滾動式檢討強化射擊訓練場的安全設施。

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