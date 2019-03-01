朱立倫挺核引爭議 綠委酸：想選總統找不到話題

2019-03-01 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕前新北市市長朱立倫最近表示，如果當選總統，願意重起核四，引來外界討論。民進黨立委林靜儀就認為，台灣未來的能源配比已經很清楚，不會有核四的空間，她質疑朱是想選總統卻找不到話題，「簡單說就是刷存在感」。

綜合報導指出，朱立倫曾在2014年擔任新北市長時坦言，對目前核四安全沒有信心，但最近他卻拋出重啟核四議題。林靜儀質疑，朱立倫為什麼轉變立場？她認為任何政治人物針對核能這類重大議題的主張，都應有根據和資料，不是說挺就挺，像是核廢料講半天也沒具體對策，這樣很不負責。

林靜儀認為，朱立倫只是想選總統，但找不到話題來談，於是就把核四議題再拿出來討論，「簡單說就是刷存在感」。林靜儀也說，台灣未來的能源配比已經很清楚，不會有核四的空間。

民進黨立委張宏陸也說，台灣沒辦法承受一次核電廠爆炸，只要一次就會全毀，現在中央已經努力想辦法找出更新的替代能源、朝綠能發展，這才是正確的方向。

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