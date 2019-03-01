指網路讓台灣政治變不穩 柯P稱韓流讓他大開眼界

2019-03-01 10:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台北市長柯文哲與老婆陳佩琪今天現身高雄漢王洲際飯店，演講「企業文化－從醫師之路到台北市長」，現場湧入爆滿的4、500人。柯文哲提到韓流讓他大開眼界，網路聲量超過他只有50天的時間，網路世界興起後，讓台灣成為極端政治，變得不穩定。

台北市長柯文哲昨天深夜完成「一日雙城」，今天上午10點應邀到漢王洲際飯店，演講「企業文化－從醫師之路到台北市長」。

漢王飯店董事長林富男表示，柯文哲做事樸實實在、有能力、有執行力，肯定支持他。

柯文哲說，很多人問他：「市長與醫生有何不同？」他當醫生時很少聽到謊話，當市長時很少聽到真話，謊話是當市長開始學的。

柯文哲談到2014年選舉文化的改變，強調台灣20至29歲的年輕人，以前投票率從未超過50％，但為何2014年會出來投票？「因為你講的跟做的，跟以前的人不一樣」。

柯文哲也特別感謝妻子陳佩琪，他分享小故事說，這次選舉前半年，媒體攻擊他上次選舉帳目不清，他想要向銀行信貸，佩琪罵他一頓，三天不講話，第三天才跟他說：「信貸利息高，拿房子貸款利息低」，所以他才拿房子貸款2千萬。

柯文哲也提到韓流，他說，這次韓流讓他大開眼界，網路聲量超過他只有50天的時間，台灣是淺碟政治，網路世界興起後，讓台灣成為極端政治，變得不穩定。

柯文哲預計今天下午2點探望前總統陳水扁，晚間到屏東參觀2019台灣燈會。

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