參加公祭與扁交談 林佳龍：老長官給些交通政策建議

2019-03-01 10:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕前總統陳水扁今天到台中市參加908台灣國總會長周崇德母親公祭，交通部長林佳龍也前往弔唁，他坐在陳水扁旁邊，兩人交頭接耳許久，林佳龍表示，阿扁總統是他的老長官，阿扁是給他一些交通政策應注意的建議。

908台灣國總會長周崇德母親公祭今天8點舉行，陳水扁在還未8點就到達現場，並坐在會場，交通部長林佳龍到場後，便馬上趨前跟陳水扁握手，並坐在陳水扁旁邊，兩人交頭接耳許久。

林佳龍表示，前總統陳水扁是他以前的老長官，特別關心他到交通部後的重大一些政策及業務推動，阿扁特別提到自己過去的經驗，而他過去在行政院參與過很多的重大建設，阿扁有重點跟他講，大概要需要注意的地方，而交通跟人民關係最密切。

林佳龍表示，阿扁也跟他提到前台中市副市長林陵三曾任交通部長，在阿扁總統任內，交通建設做的很好，建議林佳龍要多跟林陵三請益。

林佳龍表示，阿扁關心台中，也關心他未來發展，他向阿扁表達感謝，他過去有機會在府院服務，有機會跟總統及行政院長下鄉，很多是跟交通疏運有關，會根據過去阿扁對台灣交通推動建設的經驗，作為現在政府推動交通建設的參考。

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