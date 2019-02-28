白綠關係緊張備詢恐變炮灰？ 北農董座黃向羣：一定會

2019-02-28 20:27

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市前議員黃向羣本月17日接任台北農產運銷公司董事長，他接受《POP大國民》專訪時說，他和總經理翁震炘有共識，兩人會到議會備詢，外界不用擔心。至於是否擔心未來在議會被藍綠夾殺？黃向羣坦言，覺得一定會發生，但自己躲不掉，會去面對回應。

黃向羣說，北農是三級單位，在議會問政議員都懶得理，通常會針對較大的施政，是在韓國瑜、吳音寧時期才開始被外界注意，過去幾年議會很少質詢北農議題。

黃向羣表示，他認為韓國瑜時期紛擾不大，在吳音寧時期則是落實了很多想法，只是很可惜任期較短，目前還看不出來成績，吳音寧最大問題只是備詢，但她有她的想法，議會有議會的規矩，若雙方無默契，就會有所衝突。

黃向羣指出，他和翁震炘有共識，一定會去議會備詢，翁震炘是事務官出身，也去過立法院備詢，去議會對他來說沒有問題；而自己則是議員出身，更不可能躲質詢，他也讚翁震炘在農產這方面相當專業，很高興可以一起在北農努力。

如今白綠關係不如從前，未來還是有可能關係緊張，對於是否擔心去議會備詢被藍綠夾殺成為炮灰？黃向羣坦言，覺得一定會發生，但議員應該會對老同事念舊情，但若面對的議題高於友情，自己還是躲不掉，將會面對回應。

對於高達百億預算的第一市場改建案，黃向羣表示，北農是必要的拍賣平台，需要循序漸進的將原本的市場遷移到中繼市場，也要注意攤商是否能適應，過程還是需要時間以及溝通，去聽不一樣的聲音，因此這部分的細節還在討論中。

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