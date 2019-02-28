高雄輕軌公聽會爆衝突 陳柏惟怒嗆韓國瑜

2019-02-28 15:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌二階官辦公聽會，今天上午爆發言語衝突，與會的基進黨抗韓戰將陳柏惟透過臉書怒嗆韓國瑜：「真的是俗仔！」

由於高雄市長韓國瑜做出輕軌二階暫時停工的決定，捷運局針對是否續建？或改以高架或地下方式？今天起舉辦5場公聽說明會。

今天第一場說明會，由捷運局副局長吳嘉昌主持，韓國瑜任命的捷運局長范揚材並未現身。

但會中爆發言語衝突，第18位發言的張姓民眾，身穿迷彩服，自稱出身海軍爆破大隊，指前17位支持輕軌續建的民眾，都是「職業的」，當場嗆聲說若輕軌二階續建，他會炸掉輕軌，還與基進黨抗韓戰將陳柏惟互嗆。

陳柏惟事後透過臉書怒嗆：「韓國瑜真的是俗仔！」，他說，一場輕軌公聽會，派來的局處首長都是去年11月24日之前、推動輕軌的行政官職，重大政策轉變，韓國瑜任命的局長一個都沒來，也沒說明停工的理由，讓這些推動輕軌的官員，現在變成抵抗輕軌的角色，試圖製造自我矛盾，城市的公共議題變政治鬥爭，他感到非常悲劇。

陳柏惟批說：「沒擔當，不敢面對問題就是俗仔！」

與會的高雄市議員邱俊憲也認為，今天只有事務官出席，看不到任何一位政務官，會中只提到輕軌優化方案，沒提出輕軌不蓋的原因，讓人失望。

針對捷運局長今天為何未列席？捷運局主秘張又仁表示，今天公聽會是讓民眾參與，表達各方意見，作為決策的參考依據，屬於事務作業階段，還不到政策決定的階段。

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