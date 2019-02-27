柯文哲訪以返台 「以色列小小的，值得台灣學習」

2019-02-27 19:09

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台北市長柯文哲結束訪問以色列行程，今天傍晚搭機返台，他形容這次出訪是「60小時閃電來回，以色列雖然小小的，但值得台灣學習」，訪問結束後直接搭乘桃園機場捷回台北。

由於有228家屬指他是「投機份子」，他無奈笑答「人活在世界，不可能做每件事都讓每個人滿意，還是需要解釋及溝通來解決」。

台北市長柯文哲是於26日率領市政團隊出訪，在以色列參訪特拉維夫證券交易所、資安、國防、新創等單位，並出席相關講座，他說以色列雖然小小的，但很多地方值得台灣學習。

柯文哲今（27日）下午5點10分搭乘土耳其航空公司返抵國門，航警局長陳檡文在登機門迎接，特別幫市長柯文哲拿了一張免接受非洲豬瘟疫手提行李檢查的「藍卡通行證」，一路陪同到桃捷二期航廈車站。

柯文哲在機場訪問時表示，這次以色列行程都是外交部安排的行程，也參觀了以色列大屠殺紀念館，發表專題演講，也參觀他們的自動車系統，以色列的創新局和台北市的青創輔助有異曲同工之處，他覺得以色列的應用科學、基礎科學應用及青創產業，都是台灣、台北市值得學習的地方。

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