桃園拆遷補償條例增訂特別救濟金 連綠營議員都反對

2019-02-27 14:43

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會第2次臨時會今天進行臨時動議，討論市府所提拆遷補償自治條例增加特別救濟金，席間民進黨議員蔡永芳認為，特別救濟金給予公務員太大權力，大開方便之門，他堅決反對本案，席間議會休息十分鐘，市長鄭文燦還下場說明，最後議會三讀通過本案，但救濟金施行條例必須送議會備查。

該提案為「桃園市興辦公共工程地上物拆遷補償自治條例」增訂11條之2及修改20條條文，其中，11條之2明定航空城都市計畫區內，於107年3月27日以後違建不發給拆遷補償，另20條則是新增「因法令限制影響建築、地區發展或有因地制宜需要者，得於自治條例補償外，給予特別救濟金，發放標準由市府另訂。」

由於備詢工務局副局長王旭斌以機場周邊住戶為例，認為長期限高、限建，導致房子無法往高處發展，無法領取較高的拆遷補償，未來可列為特別救濟金發放對象，對此蔡永芳相同反對，他認為補償要納入制度，如果認為補償金額過低，大可提高評點值，如今增加特別救濟金，未來只要與公務員熟悉就可拿到補償，等於大開方便之門，讓行政機關為所欲為。

而大園區議員游吾和、徐其萬則是發言反對，並認為這是遲來的補償、符合公平正義，國民黨議員徐玉樹則認為，既然議會無法達成共識，建議退回市府，主席邱奕勝則裁示議會休息十分鐘。

鄭文燦隨在後黨團辦公室邀請蔡永方、游吾和說明原委；鄭文燦說，航空城都市計畫拆遷戶達8000多戶，違建戶達3000多戶，違建戶的樣態非常多，甚至還有當初興建機場迫遷戶，如今住在破爛的磚瓦房，面對二次拆遷，所領的拆遷補償根本不足以買到外面的房子，市府才訂定特別救濟金，為符合公平正義原則，特別救濟金也不可能超過原有的拆遷補償。

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