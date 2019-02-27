打臉國民黨！國台辦前高官：一中各表非九二共識

2019-02-27 07:13

王在希：共識主張堅持一中、謀求統一

〔記者鍾麗華、施曉光／台北報導〕中國國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希24日於一場座談會上表示，中共總書記習近平1月2日的講話，把「九二共識」做了一個新的、明確的詮釋。多年來國民黨把「九二共識」解釋為「一中各表」，這就扭曲了「九二共識」的本來意義。如果只認同「一中」，不謀求統一，就不是真正的「九二共識」。

國民黨與前總統馬英九均將九二共識定義為「一中各表」，王在希的談話形同「打臉」國民黨。國民黨發言人歐陽龍昨回應時，僅以一紙國民黨1月3日針對習近平「告台灣同胞書」40週年紀念談話的聲明做為回應，不置一詞。這篇聲明提及國民黨主席吳敦義一再重申「一中各表」的「九二共識」內容。馬英九卸任總統辦公室發言人面對記者詢問，則不願回應王在希的談話。

中國媒體「中評社」報導，王在希24日是在深入學習貫徹習近平重要講話精神座談會上，做上述表示。

王在希認為，習近平講話有很多新意，「總的感覺是統一的腳步聲越來越近了」。媒體將習近平的講話概括為「習五點」，但他認為習近平所講的5點，實際上緊緊圍繞著一個核心，就是「統一」2字。

國民黨「一中各表」已經偏離一中原則

王在希說，「過去我們講的『九二共識』，是雙方堅持一個中國原則」，多年來國民黨把「九二共識」解釋為「一中各表」，這就扭曲了「九二共識」的本來意義。所謂的「一中各表」嚴格意義上已偏離了一個中國原則。這次習近平講話不僅指出「九二共識」是堅持一個中國原則，且把謀求國家統一做為「九二共識」的一項重要內容。

王在希稱，實際上，堅持一個中國原則、謀求國家統一，是當時兩岸雙方共同提出來的一致主張，這次習近平講話恢復了「九二共識」原貌，這一點非常重要。如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的「九二共識」。

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