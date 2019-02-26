韓國瑜要他少發言 潘恆旭：我已經做很好啦！

2019-02-26 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恒旭日前接受專訪時大談韓國瑜參選2020總統的可能性，被韓國瑜提醒要「謹言慎行」，昨天潘又稱，如果要問相關問題要等清明節過後，引起外界猜測是否清明節後有重大宣布？韓國瑜今表示，只是要潘恆旭不要對政治議題作過多的發言，專心發展觀光才對，對此，潘恆旭笑回：「我觀光已經做很好啦。」

綜合媒體報導，潘恆旭本月20日接受專訪時大談事長韓國瑜未來角逐2020總統大位的可能性，在這之後，韓國瑜對其下「封口令」，韓也向媒體解釋潘恆旭的原意有被媒體扭曲，希望外界不要做過多臆測。

而昨天潘恆旭表示自己「學乖了」，要媒體如果想知道有關總統大選的事，一切等到清明節過後再說，讓外界疑惑為何選在清明節這個時間點，猜測韓國瑜是否要在清明節後宣布跟2020總統大選有關的重大事項。

對此，目前出訪新加坡的韓國瑜得知以後，笑笑地說沒有別的意思，主要是希望潘能夠謹言慎行，「他前陣子政治談太多了...之前我跟他在聊天，我說下一次你就等到青年節329、端午節再說」，稱言下之意就是希望潘恆旭少對總統選舉這類敏感的話題作發言，專心發展觀光，提振經濟才對。

據《中時》指出，潘恆旭隨後也表示，這只是他與市長的茶餘飯後的閒聊，韓國瑜希望他小心發言，開玩笑說「要發言的話就等青年節」，潘則笑回「不如就清明節算了」，聲稱這只是玩笑話，「大家太認真啦」！對於韓國餘期望他能專心發展觀光，潘恆旭也自信表示「我觀光已經做很好啦」！

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