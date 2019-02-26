反同版《同性共同生活法》草案出爐 立委看了傷腦筋

2019-02-26 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕行政院同婚專法《司法院釋字748號施行法》出爐後，引發反同團體不滿，幸福盟提出《同性共同生活法》反制，完整草案今天曝光。據了解，該法案與行政院版本的立法精神和實質內容幾乎沒有交集，巨大的差距也讓不少被遊說的立委傷透腦筋。

根據《上報》報導，幸福盟「同性共同生活法」完整草案共17條，稱謂上以「同性家屬」取代「伴侶」與「配偶」等字眼，允許同志組成家庭，保障醫療事務代理、生活照顧義務、共有財產處理、協議遺產分配等權利。

不過，該法案援引《民法》第1123條說明，「雖非親屬，而以永久共同生活為目的的同居一家者，視為家屬」。亦即該法案不承認同性二人建立的關係為「婚姻關係」，而是以「同性家屬關係」定義。

有資深立委幕僚分析指出，該草案的問題在於「同性家屬」定義含糊，在《民法》中同居一家的親屬就是家屬，難道姊妹、父子也能登記同性家屬？該幕僚表示，該法案漏洞百出，如果這樣立法恐怕造成更多混亂，這也是多數立委卻步的原因。

還有1名支持幸福盟理念的立委表示，依照現看來看，該法案可能違憲，如果拖到524大限仍未解決，同志可直接依照《民法》登記結婚，對反同陣營來說傷害更大。該立委表示，「真的進退兩難！」

多名立委對幸福盟的提案有所疑慮，原本支持的態度也轉為保守，並建議幸福盟針對行政院版本提出修正即可，不要再另外提案。一方面，立委們也積極與基層溝通，說明現況之難處，希望能盡量化解民怨，誠如行政院長蘇貞昌所言，希望大家「各退一步」。

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