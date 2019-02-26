籲選民力挺余天守住三重 卓榮泰轟對手：韓流來才出門

2019-02-26 18:28

首次上稿 17:33

更新時間 18:28 新增鄭世維回應

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重）立法委員補選，民進黨中央黨部婦女部今天舉辦「DPP姊妹幫總動員」活動，爭取婦女票源、力挺民進黨候選人余天，民進黨主席卓榮泰也站台助講。卓榮泰說，三重區在3月16日立委補選的三席提名中，選情相對穩定，但仍不能掉以輕心，呼籲選民支持余天，讓他有更多時間到彰化、台南輔選。

卓榮泰批評國民黨在彰化、台南推出的立委補選候選人，有的不乾不脆，當議員才幾個月就要選立委；有的拖泥帶水，既然辭官要選立委，那就辭得乾乾淨淨。

卓榮泰也評論日前一份余天落後對手鄭世維的民調，「媒體不要亂做文章，我們的民調才是真的」，他表示，余天穩定領先，更說余天知名度高達99.9％，遠遠超過對手，「剩下那0.1％，是因為不知道余天的本名」。

卓榮泰也批評對手「韓流來才出門」，平常就應該出門接觸民眾，更說，相比之下，余天急公好義、廣泛助人，對手陣營則是臨時、不入流的訴求，相信三重民眾會做出最好選擇。

對於卓榮泰批評，國民黨三重立委候選人鄭世維也發出聲明，反問卓榮泰「應該不清楚這幾年余天大哥都是住在北投」，也許沒看電視，否則應該都會知道世維幾乎天天都在節目上幫國民黨發聲，也在三蘆地區居住超過30年，從來就沒有離開，質疑民進黨沒有從敗選反省。

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