柯文哲願幫余天站台 綠營人士精算：因應韓流的「三割」策略

2019-02-25 12:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲日前表示願為民進黨新北立委補選候選人余天站台，讓白綠關係議題再次受到關注。不過綠營黨政人士分析，柯文哲因應「韓流」，必須找回因爲爭議的兩岸發言而嚴重流失的綠營選票，所以透過放出願幫余天站台，精心丟出「三割」的策略：切割、分割與收割。但這個策略，在經過柯文哲一連串的兩岸發言後，綠營基層對柯的不滿有擴大之勢，是否能成局變數也隨之擴大。

柯文哲22日接受廣播訪問，談及「白綠合作」議題，表示若余天有需要，他一定會去站台。對此，余天25日回應，「我們跟柯文哲本來關係就很好，不必搞成這樣，大家能合作，都可以坐下來談。」

對於柯文哲表示願為余天站台，黨政人士分析，柯文哲因應「韓流」，必須找回因爲爭議的兩岸發言而嚴重流失的綠票，所以透過放出願幫余天站台，精心丟出「三割」的策略：切割、分割與收割。

黨政人士指出，柯文哲一直繞著新潮流作文章，標舉與「非新」的情誼，切割新潮流、分割民進黨，裂解綠營的謀算不言可喻；而余天選情相對樂觀，其實柯文哲未必能帶來多少額外效益，若果然勝選則樂收戰果，不幸輸了則也不難撇清，收割的意圖也很高明。但這個策略，在經過柯一連串的兩岸發言後，綠營基層對柯的不滿有擴大之勢，是否能成局變數也隨之擴大。

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