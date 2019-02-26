離譜！上校將極機密運載火箭資料遺忘在YouBike籃子

2019-02-26 16:21

〔記者羅添斌／台北報導〕這真是太離譜了！中科院研發人員去年底竟然將極機密的文件遺漏在YouBike的籃子裡，幸而接著騎該輛YouBike的是一位憲兵士官，發現後立即將資料帶回，並向國防部保防單位報告，才未讓極機密資料外洩。

中科院下午表示，中科院所屬涉及違反保密規定者，皆會依照中科院保密違失處理標準議處，追究當事人及相關各級人員責任，嚴重者加重處分，並調離主管職務。

中科院說，將持續強化保密教育，深化員工危機敏感度，以維護安全。

對於外傳這份極機密資料為涉及運載火箭的（麒麟專案），中科院說，「麒麟專案」為中科院基礎工程技術開發工作，其內容中科院依例不予評論，請媒體勿做過度聯想。

媒體報導，去年12月20日中科院負責代號「麒麟專案」太空低軌道的運載火箭的上校副組長騎YouBike到捷運站，但居然將機密的運載火箭紙本資料放在籃子沒有拿走就搭捷運離去；幸好下一位借車的是憲兵士官，該名士官發現後驚覺是列為國防機密文件，馬上向國防部保防安全處報告，並將資料帶回，避免了中科院現正研發的太空低軌道的運載火箭資料外洩。

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