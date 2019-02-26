朱立倫拋當選總統重啟核四 政院：高階核廢料要放哪？

2019-02-26 12:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕表態參選2020總統大位的前新北市長朱立倫拋出，如果他當選總統，基於國家安全考量，如果能源不足，願意重啟核四。對此，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）反問，能否請朱前市長先回答這個問題，「新北市現有的高階核廢料要放在哪裡？」若有辦法解決現在就提出來，不必等到選上總統。

回顧朱立倫從政以來關於核能議題談話，2012年5月31日，朱曾談及「核二復轉、沒核安免談」；2012年11月朱又說「只要我在任，核四別想運轉」；2013年3月的朱立倫表示，「無法處理核廢料 憑什麼使用核能」；隔年4月朱立倫指出「核四完工封存多數共識」。

2015年1月27日中央社更報導「朱立倫：台灣一定要走向非核家園」；同年11月朱立倫談及「核廢必要時外移」；2017年6月朱立倫更強硬指出，「核電廠若未如期除役，抗爭到底」；去年5月也指出「核廢料選址反對設新北」。

Kolas Yotaka今日受訪表示，朱前市長必須要面對核廢料要放在哪裡的問題，新北市現有高階核廢料要如何處理？這個台灣必須共同面對的問題，「解決問題是比選舉還重要」。

「核安問題非常重要！」Kolas Yotaka指出，核安問題不會因為時空環境而改變，或變成不重要的議題，過去朱立倫擔任新北市長時知道民意在哪，知道民眾的恐懼在哪裡，知道新北市民反對高階核廢料放在新北市，更知道其他縣市都不願意接收新北市的核廢料。

Kolas Yotaka提及，朱當年的反核四發言是「接地氣」的，現在到底是什麼原因，讓朱認為核廢料問題變成可以處理的，在朱最新談話中也沒提及解決方式，更沒有說新北市核廢料要放在哪或埋在哪。

Kolas Yotaka強調，如果有能力解決不必等到當總統，朱現在就可以趕快提出來，讓中央和地方政府或民間合作來解決，「解方現在就趕快提出來，一起為國家安全努力，不需要等到選上總統之後！」

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