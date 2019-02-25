張善政雲林網路直播 批提高老農津貼是政策買票

2019-02-25 17:16

〔記者詹士弘／雲林報導〕宣佈參選2020總統的前行政院長張善政，今天獨自開車至雲林拜訪農民林佳新，過程還以網路直播，張善政強調，訪問農村是為了接地氣，並批中央有意將老農津貼提高至8千元，政策買票的用意太明顯，更批農委會「每週有感」政策是散彈打鳥。

張善政今天中午開車至雲林莿桐鄉振興宮，向農民林佳新進行請益之旅，雙方並開網路直播，大談農業政策，張善政也強調政治要接地氣，並邀請林佳新擔任他的農業智庫，甚至有機會到政府任職，林當場答應當顧問，但當官就免了。

張善政說，中央要提高老農津貼，納稅人的錢這樣用，讓他覺得買票的用意太明顯，他認為扶助老農是應該的，但不應該讓全民負擔越來越大，這對人民是很難交代的，不要認為「加碼」就能解決問題，應該設計出好的制度，不要債留子孫。

另張善政也認為要正視農村缺工及農業外勞問題，必須制度化，並發展「攻擊型」農業，學習紐西蘭奇異果產業，發展自我品牌，甚至在台灣之外種植農作物，行銷至全世界市場。

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