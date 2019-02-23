老農津貼隨GDP調整 蘇揆認同

2019-02-23

〔記者彭琬馨、陳昀／台北報導〕民進黨立委陳明文昨在立法院總質詢時提到，老農津貼應比照經濟成長率調整，讓農民享受經濟成長果實，今年經濟成長率若有二％，老農津貼可調到近八千元。行政院長蘇貞昌對此表示，為照顧農民，老農津貼修法可與相關部會討論。

老農津貼每四年隨「消費者物價指數」（CPI）調整，目前老農津貼為每月七二五六元。陳明文質詢時表示，老農津貼到二○一九年約可調到七六二○元，他認為政府對老農照顧應有更正面態度，建議改以「經濟成長率」作為老農津貼調整的依據。

陳明文說，台灣最近的經濟成長率還不錯，今年經濟成長率若有二％，老農津貼可調到近八千元，呼籲行政院主動提出修法，多多照顧老農。

蘇揆對此表示認同，指照顧農民、讓農民一起享受經濟成長的果實，很有道理，也是個方向，但涉及修法，應可朝此方向努力。

此外，中選會週一預告訂定「全國性公民投票案電子連署及查對作業辦法草案」，最快六月起可透過「自然人憑證」電子連署公投案，但國民黨立委費鴻泰質詢時質疑，台灣具有自然人憑證的只有六五七萬人，此舉會排除大量選民，他要求研議開放「健保卡」選項。蘇揆允諾研究，一週內對外說明。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/