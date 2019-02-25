10萬顆盲目飛彈亂竄... 立委要求酒駕罰則「重上加重」

2019-02-25 10:27

〔記者陳宜加／台北報導〕政府研議再修法嚴懲酒駕，不少立委認為應「重上加重」，包括汽車罰則應較機車更重、酒精濃度以0為標準，落實真正零容忍。也有立委指出，不少國家酒駕罰則早已遠遠重於台灣。

立委鄭寶清表示，汽、機車酒駕比例約為7比3，但近3年機車件數7.1萬件降至6.6萬件，汽車卻從3.2萬件增為3.4萬件，不減反增，其他交通工具也大幅增加。不過，酒駕致人死傷人數近10年則有大幅下降，從474件降至前年85件，首見兩位數。

交通部長林佳龍表示，檢查數增加不一定反映肇事率，台中市長任內希望警方執法上鼓勵增加檢查，自然酒駕件數增加，不應以檢查數作為標準，應以酒駕數比較肇事件數，汽車酒駕造成傷亡往往比機車嚴重，或仍有不足，配合研議。

多名立委要求酒駕專章，因涉及刑法有難度，交通部使用行政罰也應加重，鄭寶清要求交通部與法務部整合，專章加入刑法或行政法清楚釐清，林佳龍說，立法與執法一致標準為目標，

法務部次長蔡碧仲說，刑法加重就可以解決刑度問題，累犯加重刑責並未違憲，不分情節一律加重才是違憲，酒駕累犯一定可以加重，大法官解釋接地氣。

立委葉宜津也批評，現行道安講習根本沒有用，當酒駕者已成年、當有酒飲，講習沒有效果。應該宣導酒駕罰則，9萬元可以搭乘超過10萬次計程車，應該明白宣導，但部分偏鄉地區計程車並未普及，酒後叫不到計程車，也應改善。

葉宜津強調，酒駕應該真的零容忍，不能接受0.15為標準，她有樁腳早上去運動被撞，對方酒測值只有0.1，本屆第一會期便提案應競合刑法，酒駕全由刑法處理，一讀至今躺在立院。

立委顏寬恆表示，酒駕者就是未爆彈，支持修法嚴懲，放眼國際各國罰則，日本酒駕致死最高處以20年有期徒刑、新加坡初犯坐牢6個月並處5000美金罰金，二刑期加倍，若致人死傷再加倍罰則並加入鞭刑；香港酒駕致死最高10年徒刑、約新台幣19.2萬罰鍰，且若酒精濃度0.15以上，加重監禁15年。中國則規定，酒駕致死最高7年有期徒刑，情節嚴重者可加重判處10年。

至於歐美國家，美國加州若有酒駕前科而又酒駕致人於死，以二級謀殺罪論處，最高可處無期徒刑；德國規定酒駕危及他人可處5年自由刑或罰金刑；法國則規定酒駕致人傷亡可盼10年有期徒刑，再罰約新台幣555萬元。

顏寬恆指出，多數國家酒駕罰則均遠遠重於台灣，我國應加速修法加重罰則，酒駕應該視為故意殺人。

立委李昆澤嚴詞批評，每年酒駕仍超過10萬件，其中有5.7萬件以上移送法辦，等於街上有超過10萬顆「盲目飛彈亂竄」，隨時造成無辜路人受到死亡威脅，提醒警政署，整體酒駕並未下降。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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