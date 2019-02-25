中選會主委懸缺近3月 政院提名前雲林縣長李進勇

2019-02-25 09:33

〔記者陳鈺馥、鄭旭凱、林國賢／綜合報導〕中選會主委懸缺近3個月，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今日表示，政院提名前雲林縣長李進勇為中選會主委，將函送立法院審查。

被提名中選會主委 李進勇：上午11點公開說明

行政院提名前雲林縣長李進勇為中選會主委，李進勇回應表示，確實已獲通知，上午11點將召開記者會公開說明，可以確認的是未來服務雲林鄉親的精神不變，設於雲林虎尾的「正直辦公室」也將持續服務。李進勇表示，這項工作很有意義，也具有挑戰性，能獲行政院提名，個人覺得很榮幸，希望能獲立法院審查工作。

李進勇表示，選舉是民主社會重要基石，選賢與能必須需要透過公平與公正的選舉，這項工作非常有挑戰性有意義，若獲得立法院同意，會全力以赴，他將在稍後在正直辦公室向大家說明。

去年11日24日九合一選舉併公投，爆發許多選務亂象，時任中選會主委陳英鈐選後請辭獲准，中選會懸缺至今未補。

此外，海洋委員會副主委由海洋大學海洋事務與資源管理研究所名譽教授莊慶達接任，莊歷任海洋大學海洋科學與資源學院永續島嶼中心主任、台灣農村經濟學會理事長等職務。

Kolas Yotaka表示，李進勇先生學歷為台北大學法律學系學士、台大法律學碩士。曾任台灣花蓮、宜蘭、台中地方法院法官、立法委員、基隆市長、內政部政務次長、行政院公共工程委員會副主委、法務部政務次長、交通部政務次長及雲林縣長。

她強調，李進勇先生擁有豐富的法律背景及地方首長經驗，熟悉選務工作，行政歷練非常完整，相信能帶領中選會做好執行選務，推動改革。

Kolas Yotaka指出，新任的海委會莊慶達副主委，學歷為台大農業經濟系學士、美國內布拉斯加州立大學林肯分校農業與資源經濟系碩士、北卡羅萊納州立大學經濟系博士。

經歷包含海洋大學海洋科學與資源學院永續島嶼中心主任、海洋大學海洋事務與資源管理研究所長等。

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