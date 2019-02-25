配合法務部修法嚴懲 交長林佳龍宣示：酒駕零容忍

2019-02-25 09:23

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天進行「酒駕現況與修法方向」專題報告，法務部有意修法朝故意殺人方向嚴懲，交通部日前也拋出酒駕者須掛特殊車牌。交通部長林佳龍會前受訪表示，交通部配合法務部，研擬相關法令修正，酒駕零容忍是原則。

他說，交通部針對防制酒駕也做了很多努力，各界都有寶貴建議，將配合法務部進行必要修改。針對酒駕等於故意殺人，交通部將配合法務部研擬修法。

針對Uber在內的租賃業者不滿，交通部日前預告的汽車運輸業管理規則修正草案，林佳龍指出，分業管理是原則，有關計程車與Uber競合關係，交通部立場是乘客至上、公平競爭，作為擬訂政策原則，Uber以租賃方式納管是大方向。

他說，汽車運輸管理規則有所規範，外界誤解「以時起租」是新規定，事實上是既有規定，重點仍是提高計程車服務品質，交通部已提出服務提升輔導的配套方案，包括人員教育訓練、車輛汰舊換新、提高資訊平台利用，將有新規範。

他也說，修正草案預告2個月期間，將聽取各界意見，交通部整合各界意見，也願意聽取包含租賃車業者心聲，希望創造乘客至上、公平競爭的環境。

此外，彰化縣政府也傳出前瞻建設計畫被「卡」，林佳龍解釋為誤會，各地方政府建設計畫均按照審查要點進行，地方政府須提出可行性評估計畫，地方意見也會參酌，程序沒有改變，一切按照遊戲規則進行中，希望彰化縣政府加油。

至於華航機師罷工落幕後，林佳龍表示，華航改革將持續進行，罷工事件給予華航體檢機會，無論從內部或由交通部角度，均須做更多改革、提高競爭力。

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