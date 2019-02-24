爭取台北港營區開放惹議 呂孫綾：立委職責

2019-02-24 18:55

〔記者涂鉅旻、陳心瑜／台北報導〕國防部今年3月23日將在新北市八里區台北港舉辦「全民國防知性之旅」營區開放活動，該活動由當地民進黨立委呂孫綾爭取而來，卻因立委選舉將至，遭在野黨立委質疑是為選舉造勢。呂孫綾稍早在臉書反駁表示，身為立委，她肩負政府與民眾溝通的橋樑，期待地方繁榮進步，更要求政府部門能夠藉由各項活動，獲得民眾最大的支持。

海軍司令部稍早也發布新聞稿表示，由於去年南部遭逢水災，國軍全力投入救災導致蘇澳營區開放取消，今年基於南北平衡考量，並應北部地區民意要求，因此循2017年模式，在台北港舉辦海軍全民國防知性之旅。且考量北部地區以台北港腹地較大，可容納眾多民眾，並和海巡署協商在3月23日開放艦艇參觀，並邀請地方首長、民代、學校校長等，歡迎北部民眾共襄盛舉，充分展示國艦國造、落實全民國防教育。

由於我國將在明年初舉辦總統、立委大選，呂孫綾促成台北港艦艇開放活動，引發在野黨立委質疑。國民黨立委呂玉玲接受媒體採訪時呼籲，國軍營區開放應常態排定，而非諄為特定對象設計臨時加開。國民黨立委馬文君接受媒體採訪時則提醒，國防部應注意行政中立，並做好保家衛國本務。

但呂孫綾稍早在臉書表示，台北港基地在2016年完工啟用，是北部地區機動海巡隊的駐地，大幅提升台灣北方及東方海域巡護能量。台北港未來在各項表現上，將會隨著國家戰略性政策的強化，而更加亮眼。

呂孫綾表示，她就任立委後，多次向國防部等單位質詢，盼提升台北港國際能見度，並希望藉由台北港海巡基地作為活動地點，邀請國軍軍艦靠泊、裝備陳列展示，讓活動內容更多元充實，她也在前年6月成功爭取到台北港開港來，海軍、海巡艦艇與裝備第一次在該地展示。

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