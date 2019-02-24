彰化輔選談接受CNN專訪主因 蔡英文：絕不接受一國兩制

2019-02-24 17:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣第1選區（鹿港、和美6鄉鎮）立委補選，民進黨提名參選人黃振彥今天成立秀水後援會，總統蔡英文到場力挺，力催綠營選票，她主動提及為何要接受CNN電視專訪？她表示，一定要讓台灣人民的心聲被國際社會聽到，這是身為總統最大的責任，所以在專訪中她特別強調，台灣人絕對不接受一國兩制！

黃振彥秀水後援會在秀水鄉民生街舉辦，雨天不減民眾熱情，會場5、600個座位坐滿，蔡英文看了人潮很感動，她說，下大雨這麼多人來讓她感到很溫暖，去年民進黨選得不好，為了台灣好，民進黨要更繼續努力打拚。

蔡英文致詞指出，去年敗選民進黨讓支持者失望，事後檢討很多，行政團隊也重新有了改變，現在她要求新行政團隊落實做到3件事，第1件一定要聽到人民的聲音，第2件事施政要讓人民有感，第3件官員要「接地氣」，所以她帶頭做，近月來她四處走，來最多就是彰化、台中和高雄，彰化對她來說是很重要的地方，希望彰化鄉親再給民進黨更多支持，今年行政團隊主要工作就是顧民生拚經濟、護民主保護台灣的民主、守住台灣的主權，3月16日拜託大家都去投票。

話鋒一轉，蔡英文向鄉親解釋為何接受CNN專訪，她說，就是要讓國際社會聽到台灣人絕對不接受一國兩制，這個主張大家說對不對？台下掌聲響起，大聲回說「對」，緊接，蔡英文說，台灣人的聲音要說更大聲且讓更多人聽到，立法院須有更多立委相挺替台灣人發聲，黃振彥就是這個人。

蔡英文以綠能政策為由希望鄉親支持黃振彥，她說，中央推動綠能政策，和前縣長魏明谷推動「風光大縣」，外商上兆元投資案未來一旦啟動，會替彰化創造很多薪水優渥的工作給彰化年輕人，2018年魏明谷縣長沒連任很可惜，不過，綠能政策的計畫中央仍然繼續努力做，儘管因為彰化縣長換人做，有些變數發生，中央盡很大力量留住外商繼續投資，她拜託大家相挺黃振彥，給民進黨多1席立委、1分力量，讓中央執政更順利。

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