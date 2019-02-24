黃爾璇爭取民主遭污名解職 蔡總統承諾轉達促轉會

2019-02-24 12:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統今天出席國策顧問、前民進黨秘書長黃爾璇公祭典禮並親頒褒揚令。蔡總統提及，黃爾璇生前對當年爭取民主，遭到污名解聘的事情耿耿於懷，她承諾會向促進轉型正義委員會轉達黃爾璇家人的心願。

蔡英文今由總統府秘書長陳菊等人陪同親頒褒揚令給黃爾璇，表彰他對台灣民主發展的卓越貢獻，由黃爾璇長女黃芳儀代表接受，隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，並行三鞠躬禮致祭。

蔡英文致詞表示，黃爾璇任職民進黨秘書長期間，規劃了黨章、黨綱與各種辦法，為民進黨建立制度，其中許多規章至今還在沿用。而他在任職立法委員期間，全心投入立法，他用心設計、推動的法案，經常因為人少而無法實現，但他也從來不以此為放棄的藉口。

蔡英文表示，民主化的推進，不僅要靠台前風雲人物的領導，更多時候需要像黃爾璇這樣謙和低調，願意對議題下功夫，即使遇到挫折也不改其志的幕後英雄才能成就。她代表國家對黃爾璇的親族與家人，致上最深的敬意及感謝，感謝黃爾璇對台灣民主的貢獻與付出。

蔡英文提及，黃爾璇的姪兒告訴她，黃爾璇對於當年為了爭取民主，遭到污名解聘的事情耿耿於懷。她告訴大家，轉型正義存在的意義，在於所有威權時期的不公不義，無論大小都應該要得到重新調查、釐清真相的機會，並承諾會向促進轉型正義委員會轉達黃爾璇家人的心願，請大家放心。

總統褒揚令全文：

總統府國策顧問、立法院前立法委員黃爾璇，清端朗暢，槃才高華。少歲卒業國立台灣師範大學社會教育系，復獲政治大學公共行政暨政治學研究所碩、博士學位；旋以公費赴日本東京大學深造，術業精專，早擅脩名。曾任東吳、政治、中興大學副教授暨政論雜誌發行人、民主進步黨中央黨部秘書長、總統府人權諮詢小組委員等職，關懷地方公共事務，眷注社會發展進程；崇尚自由人權主義，弘宣言論保障議題；縷析臺灣政治體制，曉解國家局勢現況，洞中肯綮，胸臆自出；畢慮宣勤，義無旋踵。嗣膺任第二、三、四屆立法委員，深化國會議事規則，開啟政黨協商機制；研擬立院倫理準則，推動民生社福法案，坐運籌策，訏謨建白；言近旨遠，創置多方。綜其生平，志行堅卓－允為政界之幽光，讜論閎通－遂成議壇之碩望，茂績聲采，矩範足欽。遽聞溘然辭世，軫惜殊殷，應予明令褒揚，用示政府篤念才彥之至意。

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