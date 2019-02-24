韓國瑜要不要選總統？ 陳其邁希望他《還願》

2019-02-24 11:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕外界拱高雄市長韓國瑜選2020總統的聲浪高，行政院長陳其邁怎麼看？陳其邁今天受訪時，舉赤燭遊戲團隊的作品《還願》，希望韓國瑜當選高雄市長後，也應該還願，讓高雄能夠更好。

台灣赤燭遊戲團隊的作品《還願》，遭中國網友嗆聲是「台獨遊戲」，揚言抵制。陳其邁昨晚已透過臉書，支持台灣獨立製作的國產遊戲，支持創作自由。

陳其邁今天上午前往雄中，參加228紀念活動「2019英雄返校，雄中自衛隊出巡」活動，被媒體詢問到外界拱韓國瑜選總統的聲浪高，他的看法如何？

陳其邁舉赤燭遊戲的作品《還願》，強調韓國瑜當選高雄市長，「有市民那麼多期待，對於民選公職而言，怎麼樣讓市民的生活更好，某種程度來講也是一種還願」。

陳其邁說，相信韓市長現階段心裡想的，應該是讓高雄能夠更好，「他在選舉的時候是這樣，相信他選後也是這樣。」

媒體追問說：「副院長是希望韓國瑜市長能還願，在高雄市4年做好做滿？」

陳其邁回答說，這是個人的選擇，市長跟市民的一個約定，讓市民過好生活，「這個承諾或約定，至少對他來講是很重要的承諾，相信韓市長他會有自己的考量與選擇。」

陳其邁強調，目前為止，就他的判斷而言，韓國瑜應該認為高雄市長是他最重要的工作。

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