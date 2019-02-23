《還願》因「習維尼」遭中國封殺 開發團隊再發聲明！

2019-02-23 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕國產恐怖遊戲《還願》因場景出現「習近平小熊維尼」字句，不但被狂刷負評，更被中國Steam下架，中國代理商與中國區之外的代理商更接連發聲明，宣布與遊戲公司「赤燭遊戲」終止合作。而「赤燭遊戲」於23日晚間又在臉書發出最新聲明，強調這張符咒引發的風暴，「不是赤燭的立場，也不是還願這部作品的本意」。

近日有中國網友發現，《還願》遊戲中一場景裡牆上的符咒用篆體寫著「小熊維尼 習近平」，周圍還分別寫著「呢」、「嘛」、「叭」、「唭」4個大字，音似「你媽87」，引發大批中國網友不滿，不但怒嗆「根本就是台獨遊戲」，還要該遊戲滾出中國。

「赤燭遊戲」事後發聲明道歉，表示團隊經常會參照當時的網路用語作為暫時素材，但此次因版本同步問題沒有全部刪除，「純屬意外」；但眼看止不住中國網友怒火，「赤燭遊戲」再由六名共同創辦人發表最新聲明。

「赤燭遊戲」表示，「事情起於一位成員在美術素材中置放一段文字，由於專案期間每個人各忙於其職，這件事情發生時，其他赤燭成員是不知情的。一直到2/21有玩家朋友提報團隊成員才發現到這件事情，因此在發現當下即緊急地置換了美術素材。」

「這不是赤燭的立場，也不是還願這部作品的本意，但即便是個人行為也該由團體一起承擔，對於傷害了大家，我們深深感到抱歉。」聲明指出，因為美術素材的文字問題，以及沒有在第一時間顧慮到大家的心情，赤燭遊戲在此與大家道歉。

「赤燭遊戲」在聲明重申，這件事情的發生，他們的合作發行商「Indievent」以及《還願》專案投資人「唯晶科技」是完全不知情的，目前與他們的合作關係已終止，相關損失也會依合約承擔。

另外，聲明也提到，目前《還願》已經在Steam中國區全面下架，Steam也會協助相關退款事宜。

中國網友23日在微博舉報，指恐怖遊戲《還願》的符咒印章隱藏「習近平小熊維尼」字樣，涉嫌支持「台獨」，揚言抵制。（翻攝自遊戲畫面）

赤燭遊戲的六名共同創辦人在官方臉書發表聲明，強調這張符咒帶起的風暴，「不是赤燭的立場，也不是還願這部作品的本意」。（圖擷取自《赤燭遊戲 Red Candle Games》臉書粉專）

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