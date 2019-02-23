接棒意味濃 屏東縣議長推女兒選立委

2019-02-23 16:23

〔記者李立法／屏東報導〕開春之後，有意參選下屆立委的各路選將勤跑亮相拚人氣，國民黨中央委員周佳琪決定爭取代表藍營投入屏東第2選區立委選戰，擔任屏東縣議長的父親周典論親自領著她走訪各公開場合尋求支持，周典論說，比自己選議員壓力還要大，拜託大家牽成，給年輕人一個機會。

國民黨在歷屆立委選舉中，難以在屏南選區勝出，常因人選難覓而傷透腦筋，但經過去年底基層選舉的勝利後，情況有了改變，擔任國民黨屏東縣長候選人蘇清泉競選副總幹事的前縣黨部書記長林育先，率先表態爭取黨內提名參選第2選區立委，選後勤跑基層衝人氣。

出身政治世家的周佳琪，目前是國民黨中央委員並擔任屏東市長林恊松辦公室主任，評估選後政治環境對國民黨有利，加上屏東縣立委選區重新劃分後，第2選區增加了萬丹及潮州等大票倉，國民黨有機會一搏，於是決定爭取黨內提名參選下屆立委，近來頻頻出現在各公開場合增加曝光度。

國民黨屏東縣黨部表示，林育先與周佳琪都是黨內極具潛力的年輕世代，將視黨員參選情形循黨內機制產生人選。

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