「謝龍介該向陳菊道歉！」 綠營翻舊事批歧視

2019-02-23 14:27

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市第二選區立委補選選情越來越激烈。國、民兩黨除了在經濟牌、兩岸牌上攻防之外，近日也各自請黨內大咖戰台拉抬聲勢。民進黨台南市黨部今日再向國民黨籍參選人謝龍介開炮，抨擊謝應就10年前對總統府秘書長陳菊的歧視言論道歉。

立委段宜康日前抨擊謝龍介應該對北區、中西區的選民道歉，因為才剛連任該選區議員，馬上又跨區參選立委，並舉立委王定宇為例子，王當年為了跨區選立委，放棄連任東區議員。

市黨部執行長蔡麗青今日再強調，謝龍介在向選民道歉之前，更該先對陳菊致歉，因為謝在2006年高雄市長選舉、2009年時，先後批評陳菊是「冬瓜菊」，以及到北京「搖尻川花（台語，搖屁股）」。

蔡麗青強調，謝龍介經常口出這種歧視女性的談話，與國民黨主席吳敦義羞辱陳菊是「大母豬」的失格言論如出一轍，顯現國民黨性別歧視的沙文思維，但這些思維實在不符合現在的社會潮流與進步。更何況選舉是選賢與能，不是比誰會貶低女性，落得只剩一張嘴。

針對綠營的批評，謝龍介競選團隊則表示不回應。

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