挾空戰優勢 謝龍介：結合輔選志工再集結陸軍...

2019-02-23 12:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區的立委補選倒數3週，網路聲量高的國民黨參選人謝龍介，在空戰優勢之外，今天更展開巡迴座談，凝聚輔選志工，以集結陸軍，他表示，現在的氛圍已經不同，打鐵趁熱，地面部隊要動起來了，大家攜手奮鬥，一定能贏得勝利。

謝龍介今天一早啟動基層座談行程，先後到玉井、大內、新市與佳里等地，當面答謝來自選區14個行政區的輔選志工，也傳授未來的選戰攻略，要陸空結合，全力打拚。

謝龍介表示，輔選志工猶如他的分身，是第一線的情報員，拜票時，也可順道蒐集民怨，當作未來政策制定的參考，傾聽基層心聲最重要。

民進黨的郭國文，陸續請來前行政院長賴清德、桃園市長鄭文燦等重量級人士站台，面對綠營政壇大咖的全力輔選，謝龍介說，自己真金不怕火煉，兩軍對壘，一定精銳盡出，這是必然的，給予祝福。

但謝龍介指出，綠營現在也開始學他努力行銷農漁產品，「拿香跟拜」很歡迎，都放下「政治口水」，有正向的改變，對人民是好事。

謝龍介也重申，當選後會全力行銷地方的農漁產品，若8個月交不出成績單，將放棄連任，懇請鄉親給他機會。

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