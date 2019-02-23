藍營立委選舉提名確定採民調、黨員投票7:3 協調後可改全民調

2019-02-23 12:07

〔記者施曉光／台北報導〕雖然總統初選遊戲規則究竟要採全民調、全黨員投票或民調、黨員投票各占七三比、五五比，藍營內部爭執不休，但國民黨立委選舉提名作業要點確定將採民調、黨員投票7:3方式決定人選，若經半數以上參選人同意可改採全民調，最快25日經中央工作會議通過後，就會通令各地方黨部辦理，但73個區域立委選區何時公告啟動初選作業，仍將由中央提名協調小組定奪，首波單純選區可望在3月中、下旬完成提名。

此外，國民黨立委選舉提名作業要點還針對選情特殊地區，授權各直轄市、縣市黨部委員會可經2/3以上委員出席，1/2以上決議，就特定選區做成不提名決定，以保留與友黨合作的彈性空間。

國民黨中常委曾文培等日前提案要求明年總統、立委選舉，除非選區內無黨籍同志參選，才得與友黨或無黨籍人士協調共推人選，否則就應依照黨的提名辦法產生候選人，排除由非國民黨人士代表國民黨參選，中常會決議交付組發會研處，但據了解，黨內高層認為不可行，否則會把與友黨合作的路封死。

黨內人士指出，與友黨合作行之有年，才能爭取席次極大化，如果自己人的實力夠強，當然就不用讓，但如果實力不夠，只要有黨員登記，就不能禮讓黨外人士，國民黨員有幾十萬人，背景難以掌握，如果隨便一個人來登記，就會成為「釘子戶」，卡住與友黨合作機會，如果迫不得已提名後，選到一半人又跑掉，豈非拱手讓給綠營？

這位人士進一步指出，未來除台北市士林、北投區可能與新黨合作，中南部也有其他合作的可能，像無盟主席林炳坤可能參選澎湖縣立委。

黨內人士表示，立委選舉提名作業要點完全依照現行黨員參加公職人員選舉提名辦法制定，中央提名協調小組最快3月初就會開始運作，盤點各立委選區黨內人選與對手的勝算機會，如果早一點提名有利，就會儘快公告初選，例如台北市中山、松山區初步調查結果，無人挑戰現任立委蔣萬安，就會決定先行公告，如果是較弱的選區，則有可能以拖待變，等待強棒人選出現才公告。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/